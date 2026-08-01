Olbia, le previsioni meteo per domenica 2 agosto 2026

Le previsioni meteo per Olbia.

Sarà una giornata caratterizzata dal bel tempo quella prevista per domenica 2 agosto a Olbia, con cielo sereno e sole presente per tutta la giornata. Le condizioni meteorologiche si manterranno stabili, senza variazioni significative nel corso delle ore. La temperatura massima raggiungerà i 30 gradi, mentre il valore minimo previsto sarà di 24 gradi. Un clima caldo, accompagnato da condizioni favorevoli anche per quanto riguarda i venti.

Nelle prime ore della giornata le correnti soffieranno debolmente da Est-Nordest, mentre nel pomeriggio è previsto un rinforzo con venti moderati provenienti da Est. Il mare si presenterà poco mosso, con condizioni tranquille lungo il tratto costiero. Il quadro complessivo indica quindi una giornata senza criticità, con prevalenza di cielo limpido e temperature elevate.

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