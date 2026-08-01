Cristina Tomasi conquista Olbia parlando di salute e benessere

L’appuntamento con Cristina Tomasi a Olbia.

L’ottavo appuntamento di “Sul filo del discorso” ha portato in piazza dello Scolastico a Olbia Cristina Tomasi, medico specialista in Medicina Interna e Angiologia, autrice del libro “La rivoluzione del metabolismo“. La divulgatrice scientifica è stata accolta da una piazza gremita di persone interessate ad approfondire temi che riguardano da vicino la vita quotidiana di tutti.

Cristina Tomasi, seguita da oltre un milione di persone attraverso i suoi canali social, ha richiamato a Olbia non soltanto lettori curiosi di conoscere meglio i contenuti del suo libro, ma anche numerosi follower che da tempo seguono la sua attività di divulgazione scientifica e che hanno colto l’occasione per incontrarla personalmente.

A dialogare con l’autrice è stata Stefania Frau, biologa nutrizionista, consigliera del Comune di Golfo Aranci, che ha accompagnato il confronto con domande puntuali, contribuendo a rendere accessibili al pubblico temi scientifici spesso complessi. “Sono molto fiera e onorata di aver avuto l’opportunità di accompagnare la dottoressa Cristina Tomasi nella presentazione del suo libro “La rivoluzione del metabolismo”, ha commentato. “Ho vissuto questa serata con un duplice ruolo: come follower e, soprattutto, come biologa nutrizionista. È stato un incontro di grande valore, che mi ha arricchita non solo dal punto di vista umano, ma anche professionale, grazie ai numerosi spunti di riflessione offerti dall’autrice”. Frau ha poi sottolineato il valore della rassegna “Sul filo del discorso” come spazio di confronto e crescita per la comunità: “Desidero rivolgere un sentito ringraziamento all’assessora Sabrina Serra, che ha fortemente voluto coinvolgermi nella rassegna letteraria. È stato un vero privilegio prendere parte a questa serata e contribuire alla promozione di un tema così attuale e importante come la salute e il benessere”.

Numerose le domande arrivate dal pubblico, che ha partecipato con grande attenzione al dialogo, contribuendo a rendere l’incontro un momento di confronto diretto e concreto. Tra i presenti anche alcuni professionisti del settore medico, che hanno arricchito ulteriormente la discussione con osservazioni e approfondimenti.

La serata ha avuto anche un momento particolarmente significativo con l’intervento della vicesindaca e assessora alla Cultura del Comune di Olbia Sabrina Serra, che ha sottolineato l’importanza dell’appuntamento con Cristina Tomasi nella rassegna letteraria.

Per Sabrina Serra, però, l’incontro ha avuto anche un significato personale. L’assessora ha raccontato il proprio percorso iniziato proprio attraverso la conoscenza del lavoro della dottoressa Tomasi sui social, seguendo le sue dirette e partecipando a una delle sue challenge, un’esperienza che l’ha portata a riflettere sul rapporto tra alimentazione, stile di vita e benessere.

“Oggi mi capita che le persone mi fermino per strada e quasi non mi riconoscano – ha raccontato Sabrina Serra -. È vero, perdere tanti chili comporta inevitabilmente una trasformazione esteriore importante, ma quello che è cambiato davvero, e che per me conta molto di più, è ciò che è successo dentro di me: nel mio benessere fisico e mentale e nel modo stesso di prendermi cura di me”.

Un racconto che l’assessora ha scelto di condividere perché legato al valore della testimonianza: “Non si tratta semplicemente di dimagrire o di vedersi più belli, ma di imparare a stare bene. Sono percorsi graduali, fatti di costanza, sacrifici e anche momenti di discontinuità, perché cambiare davvero il proprio stile di vita richiede tempo”. Serra ha spiegato come quel percorso l’abbia portata a una maggiore attenzione verso l’attività fisica, l’integrazione e la mindfulness, imparando soprattutto ad ascoltare il proprio corpo e a riconoscere ciò che contribuisce al proprio benessere.

“Tendenzialmente non amo raccontare pubblicamente aspetti della mia vita privata – ha aggiunto -. Questa volta, però, ho scelto di farlo perché credo nel valore della testimonianza quando può essere utile agli altri. Se raccontare la propria esperienza può aiutare anche una sola persona che sta cercando una strada per stare meglio, allora credo valga la pena condividerla”.

A testimoniare il grande interesse suscitato dall’incontro è stato anche il lungo firmacopie conclusivo. Decine di persone hanno atteso pazientemente il proprio turno per ricevere una dedica, scambiare qualche parola con l’autrice e portare a casa un ricordo della serata. Una fila tra le più lunghe registrate dall’inizio della rassegna, segnale del forte coinvolgimento del pubblico.

“La rivoluzione del metabolismo”, distribuito da Vallardi, propone un approccio alla salute che va oltre la semplice perdita di peso, invitando a considerare il corpo come un sistema complesso nel quale prevenzione, consapevolezza e corretti stili di vita possono diventare strumenti fondamentali per migliorare la qualità della vita.

La quattordicesima edizione di “Sul filo del discorso”, organizzata dal Comune di Olbia e dalla Biblioteca Civica Simpliciana, proseguirà martedì 4 agosto alle ore 21.30, sempre in piazza dello Scolastico, con “Passavamo sulla terra leggeri”, reading teatrale e musicale interpretato da Tullio Solenghi ed Elena Pau, tratto dall’omonimo romanzo di Sergio Atzeni.

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