Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.

Il Tribunale di Tempio Pausania, in persona del Giudice Dott. Alessandro Di Giacomo ha autorizzato, con Decreto del 18 marzo 2025 reso nell’ambito del procedimento n. 990/2024 V.G., la notifica per pubblici proclami dell’atto di citazione relativo all’istaurando procedimento tra:- Bernardi Anna, nata a Castel San Pietro Terme (BO) il 27.07.1942 e residente in Bologna alla Via Savena Antico, n. 07 (Cod. Fisc. BRN NNA 42L67 C265E);- Bombacci Fabio, nato a Firenze (FI) il 15.06.1964 ivi residente alla Piazza Bernardo Tanucci, n. 02 (Cod. Fisc. BMB FBA 64H15 D612N);- Forteleoni Giovanni, nato a Sassari (SS) il 06.05.1974 e residente in Olbia alla Via San Pietro, n. 29/C (Cod. Fisc. FRT GNN 74E06 I452Z);- Trotta Antonietta Gerarda, nata ad Acerra (NA) il 08.10.1958 e residente in Lucca alla Seconda Traversa di Via Luporini n. 49 (Cod. Fisc. TRT NNT 58R48 A024F). Attori, assistiti da:- Avv. Carella Vito del Foro di Potenza (Cod. Fisc. CRL VTI 75P06 A604D) con Studio in Potenza alla Via Isca Del Pioppo, 94 PEC: [email protected];- Avv. Stigliani Rocco del Foro di Prato (Cod. Fisc. STG RCC 86T22 L418A) con Studio in Prato alla Via Rimini n. 7, p.e.c.: [email protected] Contro- Torre Michele Angelo Gavino Mario nato a Sassari il 03/08/1966 ivi residente al Viale Trieste n. 1 (Cod. Fisc. TRR MHL 66M03 I452W);- EREDI del sig. Belmans Jan Rami nato in Belgio il 27/02/1903 (Cod. Fisc. BLM JRM 03B27 Z103J) e deceduto in Mol (Belgio) l’8/03/1974. Convenuti. Il procedimento avrà ad oggetto l’intervenuta usucapione del diritto di proprietà o, in subordine, della servitù di parcheggio e/o di ogni altro diritto reale configurabile in relazione all’uso che ne è stato fatto dalle medesime parti attrici della porzione pari a mq 873 del bene catastalmente identificato al Foglio 45, Particella 136 del Catasto Terreni del Comune di Olbia, formalmente intestato alle parti chiamate in giudizio. I convenuti sono chiamati a comparire dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania, nei suoi noti locali, sezione e Giudice istruttore designandi ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., all’udienza del giorno 15.02.2027, alle ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell’udienza indicata, con avvertimento che la mancata costituzione o la costituzione oltre i termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 o da leggi speciali, e che essi convenuti, sussistendone i presupposti di legge, possono presentare istanza perl’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e che in caso di mancata costituzione si procederà in loro legittima e dichiaranda contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni il Tribunale di Tempio Pausania:- in via principale, dichiari gli attori proprietari, per intervenuta usucapione, della fascia di terreno, in contestazione, la cui estensione corrisponde a mq 873, catastalmente identificata al Foglio 45, Particella 136 del Catasto Terreni del Comune di Olbia meglio indicato al Doc.5 prodotto da questa difesa;- in via subordinata, dichiari gli attori proprietari, per accessione invertita, sin dagli anni ‘70, della predetta fascia di terreno;- in ulteriore subordine, dichiari che sulla fascia di terreno oggetto di contestazione sussiste la servitù di passaggio degli attori e che gli stessi hanno usucapito le servitù di parcheggio, elettrodotto, acquedotto, telefonico e di ogni altro impianto indicato in narrativa;- da ultimo, per l’ipotesi di rigetto delle domande precedenti, costituisca a favore del fondo degli attori e a carico di quello dei convenuti, sulla fascia di terreno oggetto di contestazione, una servitù coattiva di passaggio, di acquedotto, di elettrodotto, telefonico e di sottoservizi equiparati;- spese vinte. Potenza-Prato, 27 luglio 2026 Avv. Vito Carella Avv. Rocco Stigliani

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