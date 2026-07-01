Svolta per la Tempio-Olbia, “Riapre la strada di Monte Pino”

C’è finalmente una data per l’apertura della strada di Monte Pino

A 13 anni dall’alluvione arriva una svolta per la Tempio-Olbia, tra circa un mese arriverà l’apertura della strada di Monte Pino. L’assessore regionale ai Lavori pubblici, Antonio Piu, ha annunciato che la Provinciale 38 bis tornerà percorribile dal 7 agosto 2026, mettendo fine a una lunga attesa iniziata dopo l’alluvione del 2013. Una notizia molto attesa in Gallura, dove la riapertura del collegamento tra Olbia e Tempio rappresenta un passaggio fondamentale per cittadini, pendolari e imprese.

Esultano a Sant’Antonio di Gallura

Ad annunciare la data è stato l’assessore Piu, mentre il Comune di Sant’Antonio di Gallura ha accolto con soddisfazione la notizia. “Si avvicina finalmente la conclusione di un vero e proprio calvario per la Gallura”, si legge nella nota diffusa dal sindaco Carlo Duilio Viti, che aggiunge: “Ci sarà tempo per i ringraziamenti e per le legittime riflessioni su quanto accaduto. Oggi, però, sento il dovere di rivolgere un primo sincero grazie a Giuseppina Pasella, che con determinazione ha mantenuto vivo il Comitato, lavorando al nostro fianco instancabilmente per questa causa”. Il primo cittadino ha sottolineato inoltre che “il suo impegno è stato fondamentale per tenere alta l’attenzione sul problema e per monitorare costantemente la situazione, confrontandosi con Anas e Regione fino al raggiungimento di questo importante risultato”.

La riapertura della strada Monte Pino consentirà di ripristinare un collegamento strategico tra la bassa e l’alta Gallura, riducendo tempi di percorrenza e disagi che per oltre un decennio hanno interessato residenti e attività economiche del territorio.

Li Gioi: “Notizia enorme per la Gallura”

Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere regionale M5s, Roberto Li Gioi, che ha definito la riapertura “una notizia enorme per la Gallura e per tutte le persone che aspettavano questo momento dal 2013″. Secondo il consigliere, negli ultimi due anni si è arrivati “al progetto, al cantiere e alla riapertura”, dopo un lungo periodo di stallo. Li Gioi ha inoltre evidenziato il ruolo dell’assessore Antonio Piu nel percorso che ha portato al completamento dell’opera e ha ricordato il contributo del Comitato Pro Monte Pino e dei cittadini che in questi anni hanno continuato a chiedere il ripristino di un’infrastruttura considerata essenziale per la mobilità del territorio.

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