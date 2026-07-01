Grande folla a Cala Finanza per un sit-in di protesta

Dopo il passo indietro del Comune e in attesa del pronunciamento del Tar, folla al sit-in di protesta a Cala Finanza. Una pacifica ma determinata invasione di bandiere dei Quattro Mori. Negli ultimi giorni sono arrivati i primi effetti delle proteste contro il progetto presentato dalla Tavolara Bay. Nei giorni scorsi l’assessore Riccardo Biancu si è dimesso per non aver nulla a che fare col progetto della Tavolara Bay di cui il fratello Alberto è amministratore delegato. Ieri il Consiglio comunale di Loiri Porto San Paolo ha revocato la delibera di novembre.

Il via libera al progetto è arrivato grazie al canale nazionale della Zes, contro cui si sono opposti la Regione e gli ambientalisti del Grig. Tra una settimana dovrebbe arrivare la decisione del Tar. SE da una parte ci sono le questioni amministrative e giuridiche, dall’altra c’è un forte malcontento popolare che non vuole abbassare la guardia. In tanti oggi hanno raggiunto Cala Finanza per mostrarlo fisicamente. C’è chi difende la sua Gallura, ma c’è chi è arrivato da Cagliari, Nuoro e Sassari e chi addirittura dalla Penisola. Tante bandiere dei Quattro mori per tenere alta l’attenzione ed evitare che nell’isola si ripetano errori del passato. A guidare la folla gli attivisti di Sos Cala Finanza, comitato di Loiri Porto San Paolo, e di Surra.

[foto: Facebook, Sos Cala Finanza]

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