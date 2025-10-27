I lavori sulla strada di Monte Pino.

Dopo oltre dodici anni dall’alluvione che aveva provocato il crollo della strada provinciale 38 e causato la morte di 3 persone, a Monte Pino si riaccendono i riflettori sui lavori di ripristino. Gli operai e i mezzi meccanici torneranno a novembre per completare l’ultimo tratto di competenza della Provincia, un segmento fondamentale che consentirà finalmente la riapertura dell’arteria viaria, attesa da anni dai residenti e dagli automobilisti.

L’accelerazione dei lavori è stata resa possibile da due importanti passaggi amministrativi: da un lato, il via libera del Ministero delle Infrastrutture ad Anas per assumere la gestione dei lavori, originariamente di competenza provinciale, e dall’altro la stipula della convenzione tra Regione Sardegna, Provincia della Gallura nord est e Anas. Questi atti hanno fornito la spinta decisiva per rimettere in moto il cantiere, affidato all’impresa Vitali, che potrà così completare la messa in sicurezza e la sistemazione definitiva del tratto.

La riapertura della provinciale 38 rappresenta non solo un importante risultato infrastrutturale, ma anche un segnale di ripartenza per tutto il territorio, duramente segnato dalla tragedia del 2011. La comunità locale guarda con speranza a questo intervento, che restituirà sicurezza, continuità e accessibilità a un’arteria fondamentale per la mobilità della Gallura nord orientale, chiusa ormai da più di un decennio.

