Incendio a Luras, bonifica in corso a Monte Biancu

L’incendio nelle campagne di Luras.

Nelle campagne di Luras, in località Monte Biancu, proseguono le operazioni di bonifica dell’incendio divampato nel tardo pomeriggio di ieri e che ha interessato un’area di circa 10 ettari tra macchia mediterranea alta e terreni incolti.

Sul posto è impegnato il Corpo Forestale con squadre a terra e un elicottero proveniente dalla base operativa del Limbara, attivato nelle prime ore della giornata su richiesta del direttore delle operazioni di spegnimento della stazione Forestale di Calangianus. Le attività di spegnimento, secondo quanto riferito, sono proseguite anche durante la notte con il monitoraggio costante dell’area interessata.

Nella giornata di ieri, per contrastare le fiamme, erano stati impiegati anche mezzi aerei di maggiore capacità come un Super Puma e un Canadair, che hanno operato sul fronte dell’incendio insieme alle squadre di terra. Le operazioni di messa in sicurezza e bonifica dell’area risultano ancora in corso, con l’obiettivo di verificare l’assenza di eventuali focolai residui e completare la definitiva messa sotto controllo del rogo.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui