L’appello che ha scosso la comunità.

La solidarietà invade Tempio come una marea, la cui comunità si attiva per il piccolo Federico, sei anni appena e una diagnosi di linfoma. “Federico è attualmente ricoverato nel reparto di oncologia infantile dell’ospedale di Cagliari, e la famiglia sta affrontando e dovrà affrontare ingenti spese” è parte del messaggio che sta facendo il giro delle chat e dei social.

Per questo è stata aperta una raccolta fondi, attraverso la scuola e anche presso il negozio Prima Visione a Tempio dove “verrà posta una scatola chiusa dove potranno essere effettuate le donazioni in modo anonimo“. “Non importa l’entità della donazione, tutto deve essere commisurato alle proprie possibilità economiche, ma le preghiere devono essere tante, per il bambino e per la forza che servirà alla famiglia per affrontare questo difficile e lungo periodo. Diamo la nostra solidarietà a Federico e ai suoi genitori con tutto ciò che ci è possibile, anche solo preghiere fatte col cuore.” è l’accorato appello che sta coinvolgendo la popolazione.