Altri due arresti per tentato omicidio a Tempio

A luglio un 25enne di Tempio era stato aggredito in centro, ad agosto era stato arrestato un 20enne di Orosei e ora due giovani di Galtellì: tentato omicidio. Il duplice arresto è stato eseguito dai carabinieri della Compagnia di Tempio, col supporto della compagnia di Siniscola e dei cacciatori di Sardegna. Le indagini sono coordinate dal Procuratore di Tempio, Gregorio Capasso, e dal sostituto procuratore Daniele Rosa.

L’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip riguarda in due giovani di Galtellì, in concorso col ventenne di Orosei. Sono indagati per un tentato omicidio, con l’uso di un’arma ai danni di un 25enne di Tempio maturato a luglio nell’ambito del traffico di droga. Il giovane era stato fermato da uno dei tre, poi erano sbucati gli altri due e lo avevano colpito con calci e pugni. I tre avevano anche esploso colpi di pistola prima di dileguarsi con l’arrivo di altre persone. Le indagini erano scattate subito e un mese dopo era arrivato il primo arresto a Orosei.

Forse i due aggressori di Galtellì speravano di averla fatta franca, ma dopo otto mesi i carabinieri si sono presentati alla loro porta per arrestarli. Adesso si trovano nel carcere sassarese di Bancali.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui