La showgirl Melissa Satta si sente molto felice.

È un periodo molto felice per Melissa Satta. L’ex Velina di Striscia la Notizia sta vivendo una bellissima storia con il tennista Matteo Berrettini, dopo la crisi matrimoniale con il calciatore Boateng e l’imprenditore Mattia Rivetti.

La showgirl sembra infatti aver ritrovato la sua dimensione e serenità. Lo ha rivelato proprio lei sui social quando i suoi followers le hanno chiesto “come stai?”. “Sono molto felice”, ha dichiarato Melissa Satta nelle sue storie. L’ex Velina ha anche pubblicato alcune vecchie foto che ritraggono il figlio Maddox, avuto da Boateng, in piscina. Così qualche fan le ha chiesto se ha intenzione di tornare in Sardegna anche questa estate. “Spero di tornare presto, mi manca il mare”, ha risposto lei. La Satta ha pubblicato poi una foto che la ritrae perfettamente in forma con un bikini.

L’ex Velina è presenza fissa ogni estate in Gallura, soprattutto in località Porto Cervo. Per la showgirl si tratta della prima casa poiché durante la sua adolescenza, prima di andare sul bancone di Striscia La Notizia, ha abitato a Liscia di Vacca e studiava al Liceo Scientifico di Olbia. Non stupisce infatti l’amore di Melissa per la Sardegna e in particolare per la Gallura. Le sue origini sono ben note a tutti, malgrado lei sia nata negli Stati Uniti. Sicuramente anche quest’anno sceglierà di venire a trascorrere le vacanze qui, lontano dalla trafficata Milano la sua attuale città, anche se ha precisato di amarla.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui