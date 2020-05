L’indagine della Procura.

A Tempio Pausania lavori inesistenti per una maxi truffa da circa 9 milioni di euro al fine di ottenere degli incentivi e bonus sul risparmio energetico.

E’ questa l’accusa della procura di Tempio che sta indagando anche per una presunta evasione fiscale e che ha provveduto al sequestro di 11 milioni di beni di un’azienda in liquidazione.

I controlli della Guardia di finanza avrebbero fatto emergere che la documentazione presentata per ottenere gli incentivi in realtà non corrispondeva ai lavori effettivamente eseguiti. Per l’azienda l’accusa è di truffa aggravata ai danni del Ministero dell’Economia.

