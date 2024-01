Il tentato furto nel quartiere di Olbia.

Accade di nuovo nel quartiere San Simplicio, a Olbia. Una donna che lavora in via Magenta si è sfogata sui social di aver subìto un tentato furto in auto, ma fortunatamente alcuni abitanti della zona, hanno sventato il furto, individuandoli e facendo restituire il maltolto alle vittime.

Il fatto è successo la mattina del 9 gennaio e la donna A.P, si è lamentata sui social, raccontando che due uomini hanno aperto l’auto, ma fortunatamente un residente straniero si è accorto del furto e ha avvisato la donna dal palazzo. Il tentato furto ha comunque lo stesso modus operandi di altri a Olbia: uno gira in bici e l’altro a piedi.

I ladri sono stati rincorsi e fermati da un uomo che era con lei, il quale è riuscito, grazie alle indicazioni dei vicini, a recuperare la refurtiva presa dall’auto. “Sono 2 marocchini, per lo più uno conosciuto anche molto bene ad Olbia. Quindi ragazzi fate attenzione, aprono le macchine come non ci fosse un domani. Con noi gli e andata un po’ male”, è l’appello della giovane di Olbia sui social.

