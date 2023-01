Addio a Tore D’Apice.

Un pezzo di storia di La Maddalena se ne va con la scomparsa improvvisa di Tore d’Apice. La notizia arriva questa mattina dai famigliari. L’uomo è stato per 40 anni impiegato amministrativo nel Comune della cittadina ed era molto stimato non solo per la sua professionalità, ma anche per le sue qualità umane.

Un uomo molto religioso che, anche dopo il pensionamento, si è speso tantissimo per la parrocchia di Santa Maria Maddalena. Sposato con lo storico medico di base Ines Ornano, lascia anche due figli. Lo ricorda così don Andrea, che gli ha dedicato un pensiero: “Uomo di fede, ministro straordinario della Comunione e fedele collaboratore della parrocchia. Alla moglie Ines, ai figli e a tutti i familiari, ancora addolorati per la recente scomparsa di Anna Curis, vanno le nostre più affettuose condoglianze accompagnate dalla preghiera affinché il Signore accolga Tore nella sua pace e doni loro la forza di superare questo dolore”.

D’Apice è stato anche un grande sportivo e presidente del Tennis Club La Maddalena. Purtroppo nell’ultimo periodo non stava bene e proprio pochi giorni fa, a seguito di un malore, era stato sottoposto ad un urgente operazione all’ospedale di Olbia.

