I genitori sono partiti col piccolo Samuel morto a Bados

I resti del piccolo Samuel sono stati restituiti ai genitori che sono tornati a Rimini dopo la tragedia sulla spiaggia di Bados. Lì potranno dare l’ultimo saluto al piccolo coi funerali del bimbo morto nel rogo. Secondo quello che stanno ricostruendo gli inquirenti le fiamme sarebbero partite dal fornellino da campeggio che era stato acceso all’esterno del camper dove dormiva Samuel. Il fornellino, però, pare che fosse difettoso e che i collegamenti non fossero a norma.

Quel fornellino non era dei genitori di Samuel, Daniel Romulus Imbuzan e Tatiana Lisi, ma di una coppia di amici che era in vacanza con loro. Questo aspetto potrebbe avere delle gravi conseguenze nei loro confronti, ma i proprietari dell’altro camper andato distrutto sono già partiti e, almeno in questo momento, non possono essere utili alle indagini.

Da tre giorni prima dell’incendio la comitiva rumeno-riminese si era sistemata a pochi passi da mare di Bados. In un tratto di costa che, a differenza di quanto emerso all’inizio delle indagini, è territorio di Golfo Aranci e non di Olbia.

