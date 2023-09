Preleva al bancomat di notte ma viene aggredita con un pungo e rapinata

Una 55enne rapinata al bancomat di notte

Ha prelevato al bancomat in piena notte ed è stata aggredita da un malvivente che l’ha colpita e rapinata prima di scappare. Verso le 5 una donna di 55 anni si è fermata a prelevare a uno sportello bancomat di via Monserrato a Sestu. La donna aveva appena messo al sicuro la banconota da 50 euro quando è stata colpita con un pungo in faccia. Una volta caduta a terra era stata trascinata dal malvivente fino a quando non era riuscito a strapparle lo zainetto con i soldi, il telefonino e altri effetti personali.

Appena si è ripresa ha dato subito l’allarme ai carabinieri che si sono messi sulle sue tracce. Durante la fuga l’aggressore ha perso lo zaino appena sottratto ala donna e le sue chiavi di casa. I militari sono riusciti a fermarlo subito. Si tratta di un 24enne originario di Elmas che vive a Sestu è ed è ben noto alle forze dell’ordine.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui