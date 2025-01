Tragedia all’Isola Rossa, muoiono due pescatori: cosa è successo

Due pescatori trovati morti all’Isola Rossa.

Un tragico incidente si è consumato questa notte nelle acque dell’Isola Rossa, in località Marinedda. Alcuni bagnanti hanno avvistato un’imbarcazione ribaltata al largo, lanciando immediatamente l’allarme. Il tempestivo intervento della Capitaneria di Porto di Porto Torres ha messo in moto una serie di operazioni di soccorso, con l’impiego di mezzi della Guardia Costiera che si sono diretti verso il luogo dell’incidente.

Secondo le prime ricostruzioni i due pescatori, impegnati in una battuta di pesca sportiva durante la notte, sarebbero rimasti intrappolati nella loro barca quando quest’ultima si è ribaltata. Il dramma è avvenuto dopo che l’imbarcazione si è incagliata contro le scogliere nelle vicinanze della spiaggia La Marinedda. Purtroppo, la situazione non ha lasciato scampo ai due uomini, che sono rimasti bloccati all’interno del mezzo, incapaci di liberarsi.

Le operazioni di recupero, purtroppo, non sono riuscite a salvare le loro vite. Nonostante i tempestivi soccorsi, i due pescatori sono stati trovati privi di vita. Le autorità stanno ora conducendo un’inchiesta approfondita per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e capire le cause che hanno portato al tragico epilogo. L’ipotesi più accreditata al momento è che il ribaltamento dell’imbarcazione sia stato provocato dalle difficili condizioni del mare, che avrebbero reso particolarmente pericolosa la navigazione, insieme alla posizione della barca, che si sarebbe incagliata contro le scogliere.

