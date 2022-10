Nuovo staff di medici all’ospedale di La Maddalena: ne arrivano altri quattro

Si rafforzano i reparti di La Maddalena.

Arrivano altri 4 nuovi medici al Paolo Merlo, a La Maddalena. Lo staff andrà a rafforzare i reparti dell’ospedale dell’isola.

Ad annunciarlo il sindaco Fabio Lai, il quale ha annunciato anche i nomi e i reparti che saranno coperti dal personale medico. Dopo l’arrivo di due nuovi medici, il dottor Fortuna e il dottor Pilo, al presidio ne arrivano altri quattro. Saranno la dottoressa Rognoni, proveniente dall’ospedale di Lodi e medico Specialista in Microbiologia e Virologia; il dottor Paolo Campo, specialista in Medicina di laboratorio; la dottoressa Debora Falcone, tecnico di radiologia.

Dal primo novembre, la dottoressa Stefania Spada specialista in Nefrologia, prenderà servizio al Paolo Merlo. “Probabilmente è più facile fare l’elenco delle cose che non vanno però ogni tanto è bello gioire semplicemente dei risultati – dichiara Lai -. Continuiamo a lavorare in maniera silente nella speranza di potervi comunicare presto un altro importante risultato”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui