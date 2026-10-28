Romazzino, “A Belmond Hotel” cerca personale per l’estate 2027: al via l’Open Day

“A Belmond Hotel” organizza un Open Day per la stagione 2027.

Romazzino, A Belmond Hotel, Costa Smeralda organizza un momento dedicato all’orientamento e alle opportunità di lavoro nel mondo dell’hôtellerie. Un appuntamento per scoprire l’ampia struttura, conoscere le competenze professionali più

richieste e partecipare a incontri one-to-one con i responsabili di team.

L’open day.

Giovedì 5 novembre, dalle 10 alle 13, Romazzino, A Belmond Hotel, Costa Smeralda, organizza un Open Day per ricercare figure professionali per la stagione 2027. I partecipanti avranno la possibilità di scoprire il leggendario mondo di Belmond, in un momento dedicato all’orientamento verso i possibili percorsi professionali. Belmond è una realtà che valorizza i punti di forza delle diverse personalità, incoraggia a seguire le proprie passioni e predispone percorsi di crescita fondati sulla formazione continua.

L’appuntamento si rivolge ai giovani che vogliono intraprendere una carriera nel mondo dell’ospitalità e professionisti del settore, che vogliono maturare esperienze e competenze in una delle strutture più iconiche della Costa Smeralda, entrando in un contesto dinamico e internazionale.

Un’occasione per conoscere da vicino l’ambiente di lavoro e scoprire le opportunità di carriera disponibili a Romazzino, hotel gestito dal Belmond (parte del gruppo Moët Hennessy Louis Vuitton), per conto della proprietà Smeralda Holding. Le figure ricercate spaziano tra numerose aree operative: food & beverage, front office, housekeeping, lavanderia, manutenzione/engineering. Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’ufficio Romazzino Human Resources [email protected] oppure chiamare +39 0789 977652

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