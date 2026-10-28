Budoni in lutto per la scomparsa di Attilio, aveva soltanto 59 anni

Attilio pittalis

28 Ottobre 2026

di Maria Verderame

Addio ad Attilio Pittalis.

La comunità di Budoni si stringe attorno alla famiglia di Attilio Pittalis, venuto a mancare all’età di 59 anni a causa di una malattia. Nato a Orosei il 28 giugno 1967, l’uomo lascia nel dolore la moglie, il figlio e i familiari tutti.

I funerali di Attilio si terranno domani, giovedì 29 ottobre, alle ore 15:30 presso la Chiesa di San Lorenzo. Il corteo funebre partirà dall’abitazione dell’estinto in via Salvatore Quasimodo, 4. Per volontà della famiglia, si richiede di destinare eventuali omaggi a opere di bene anziché a fiori.

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