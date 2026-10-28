Budoni in lutto per la scomparsa di Attilio, aveva soltanto 59 anni

Addio ad Attilio Pittalis.
La comunità di Budoni si stringe attorno alla famiglia di Attilio Pittalis, venuto a mancare all’età di 59 anni a causa di una malattia. Nato a Orosei il 28 giugno 1967, l’uomo lascia nel dolore la moglie, il figlio e i familiari tutti.
I funerali di Attilio si terranno domani, giovedì 29 ottobre, alle ore 15:30 presso la Chiesa di San Lorenzo. Il corteo funebre partirà dall’abitazione dell’estinto in via Salvatore Quasimodo, 4. Per volontà della famiglia, si richiede di destinare eventuali omaggi a opere di bene anziché a fiori.