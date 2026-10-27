Omicidio in centro a Olbia, chi è la vittima. Caccia all’egiziano

Pietro Paolo Sciusco è la vittima dell’omicidio a Olbia.

Si chiama Pietro Paolo Sciusco, l’uomo di 42 anni ucciso questo pomeriggio in centro a Olbia. La vittima è stata raggiunta da numerose coltellate ed è deceduta all’ospedale Giovanni Paolo II. Troppo gravi le ferite riportate dall’aggressore, un 30enne egiziano che ora è ricercato per omicidio.

L’aggressione.

La vittima, pugliese, residente a Barletta, è stata aggredita nella parte bassa di Corso Umberto, una zona che negli ultimi mesi è stata già teatro di diverse aggressioni. La più recente in un ristorante giapponese, dove un giovane nordafricano era entrato nell’esercizio commerciale aggredendo la commessa e accoltellando diversi avventori. Le forze dell’ordine stanno attualmente cercando l’aggressore, mentre si ipotizza che l’accoltellamento possa essere avvenuto a seguito di un litigio tra i due. Dai primi accertamenti svolti all’arrivo in struttura sanitaria, la vittima sarebbe inoltre risultata positiva all’alcol e a droghe. Non è chiaro se i due si conoscevano.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui