Travolto con la moto dal camion sulla 4 corsie appena fuori Olbia.

Incidente mortale questa sera poco dopo le 20:30 sulla strada statale 131 dnc che da Olbia conduce a Nuoro. Poco dopo il bivio di Trudda, un motociclista è stato urtato da un camion che lo ha travolto.

Sul posto, all’altezza del chilometro 140, è intervenuto il personale medico del 118 che ha constatato il decesso. Presenti anche i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza e le forze dell’ordine per i rilievi di legge.

