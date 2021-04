I lavori nella scuola a Olbia.

La scuola dell’infanzia di via Roma, quella che si affaccia sul nuovo lungomare del waterfront di Olbia, sarà messa a nuovo. Qualche mese fa erano stati annunciati i lavori di ristrutturazione dell’edificio, ormai eroso dal tempo. Le condizioni della scuola avevano destato la preoccupazione delle mamme, rassicurate poi dalle parole dell’assessora alla Cultura e Istruzione Sabrina Serra.

Ora, la Regione ha definito gli interventi da inserire nel Piano triennale di edilizia scolastica e sulla base della strategia già approvata per il Progetto Iscol@ per rimettere a nuovo la struttura che accoglie la scuola elementare e dell’infanzia. Nell’elenco degli interventi finanziati è stato riconosciuto al Comune, per la ristrutturazione e messa a norma dell’edificio, un importo pari a 300mila euro, di cui 240mila finanziati con decreto ministeriale.

Il Comune ha contribuito una quota di cofinanziamento pari a 60mila euro. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica e lo studio di vulnerabilità sismica, approvato dal Comune, è stato redatto dall’ingegnere Andrea Pippia. Per quanto riguarda la facciata, sarà demolito il rivestimento esterno pericolante e saranno posti dei pannelli isolanti in polistirene e applicato l’intonaco. Inoltre, saranno svolti dei rinforzamenti alla struttura in regola con le norme antisismiche, con la demolizione e ripristino di travi e pilastri.

