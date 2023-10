Il treno fino all’aeroporto di Olbia è quasi realtà, va avanti il progetto

Conclusa la conferenza dei servizi per portare il treno fino all’aeroporto di Olbia.

Finalmente Olbia sarà collegata con l’aeroporto di Olbia con il treno. Dopo la Conferenza di Servizi e ottenuto un consenso favorevole da tutti i soggetti coinvolti, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per il progetto “Collegamento ferroviario Olbia Aeroporto”.

Il costo complessivo del progetto ammonta a 183 milioni di euro. L’investimento approvato prevede l’espletamento di varie attività, tra cui la programmazione, la progettazione, l’approvazione dei progetti, l’affidamento e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione di un nuovo tracciato ferroviario lungo 7 chilometri che collegherà l’Aeroporto di Olbia alla rete gestita da RFI. Il collegamento ferroviario fino all’aeroporto di Olbia sarà concluso per il 2026 e finanziato anche con fondi Pnrr.

Come sarà la stazione all’aeroporto.

Il binario arriverà fino all’aeroporto di Olbia, ovvero vicino all’edificio usato per gli imbarchi e gli arrivi. Nel progetto saranno realizzate nuove infrastrutture stradali e di collegamento per garantire facilità di accesso e trasporto per i passeggeri e il personale dell’aeroporto.

Al Costa Smeralda saranno previste aree di sosta e parcheggi per i veicoli dei pendolari e dei passeggeri che utilizzeranno la ferrovia per raggiungere l’aeroporto.

Il percorso pedonale tra la stazione ferroviaria e il terminal passeggeri dell’aeroporto sarà realizzato utilizzando il percorso pedonale in corso di realizzazione da parte del Comune di Olbia. Tuttavia, è necessario ampliarlo in base al traffico previsto e coprirlo completamente fino alle pensiline esistenti sul fronte del terminale.

Una prima fase dei lavori già terminata.

Recentemente si sono conclusi i lavori sul quarto binario che andrà direttamente all’aeroporto di Olbia, effettuando delle fermate intermedie. Nella nuova stazione Olbia-Terranova è già visibile la banchina di accesso al binario e il relativo sottopasso. Quest’ultimo ha tre sbocchi di accesso, dei quali due sono ancora in corso d’opera. Il sottopasso permette di raggiungere il binario e di attraversare in tutta sicurezza.

Presto arriverà una nuova pensilina nel binario 4 e un percorso pedonale diretto su Corso Umberto I per collegare la nuova stazione al centro della città. Durante la stessa interruzione, saranno effettuati anche interventi di manutenzione straordinaria e di sicurezza dalle criticità legate al dissesto idrogeologico nella tratta Olbia-Golfo Aranci, oltre a vari interventi di infrastrutture civili necessari per aumentare ulteriormente la velocità, da completare entro il 2024.

Si tratta di un progetto finanziato con risorse Pnrr, prima fase pianificata e realizzata in 18 mesi, del valore di circa 10 milioni di euro, finanziati anche con fondi regionali. I fondi previsti dal Pnrr e già disponibili per la costruzione del collegamento stazione-aeroporto sono pari a 170 milioni di euro.

