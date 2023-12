Dopo i disagi sul treno Olbia-Cagliari scontro Moro-Trenitalia

Domenica l’odissea dei passeggeri sul treno Olbia-Cagliari e oggi un duro attacco dell’assessore Antonio Moro a Trenitalia. “Dovrebbe stare in piedi come i pendolari, così vede cosa si prova”, così l’assessore ai Trasporti Antonio Moro ha accolto la dirigente per la Sardegna, Francesca Caradonna. Il confronto convocato per fare chiarezza dopo i disagi non è andato come si aspettava la manager di Trenitalia.

L’esponente della Giunta Solinas ha preso di petto l’azienda, lamentandosi del fatto che nessuno abbia chiesto scusa ai passeggeri sardi. La rappresentante dell’azienda stava cercando di incassare il colpo ed era ancora in piedi quando è stata accolta a muso duro. A quel punto Moro le ha detto che per capire cos’hanno provato i pendolari sarebbe dovuta restare in piedi come loro.

Trenitalia ha parlato di un episodio dettato da particolari circostanze, ma il rappresentante della Regione ha rilanciato. Secondo Moro sono tante le lamentele che arrivano all’assessorato ai Trasporti sui collegamenti ferroviari e anche la domenica precedente si sarebbe verificata una situazione analoga.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui