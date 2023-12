Folla di passeggeri stipati sul treno da Olbia (e Sassari) per Cagliari

Domenica sera, odissea sui binari: decine e decine di passeggeri e pochi posti a disposizioni sul treno da Olbia per Cagliari. In tanti lasciano il nord Sardegna per andare verso il capoluogo per l’inizio settimana. Tante persone, tra cui moltissimi studenti fuori sede, prendono il treno da Olbia per andare a sud. Due vagoni per una folla carica di bagagli. Ma la rete ferroviaria non è proprio piena di alternative e su quella tratta si aggiungono gli altri passeggeri (sempre tanti) in arrivo da Sassari.

Come se non bastasse si arriva poi nell’Oristanese e nel Medio Campidano dove tanti altri passeggeri devono prendere quello stesso convoglio per Cagliari. La desolazione degli aeroporti di Olbia e Alghero durante l’inverno porta anche molti viaggiatori del nord Sardegna ad affidarsi ai treni per raggiungere Cagliari-Elmas. Un sovraccarico umano con due sole carrozze a disposizione. Un’odissea. L’ennesima per chi ha bisogno di spostarsi, in qualunque maniera, all’interno della Sardegna.

