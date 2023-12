Caos sul treno Olbia-Cagliari, presentata interrogazione a Solinas

Interrogazione dei consiglieri Pd per i disagi sul treno Olbia-Cagliari.

Le immagini delle condizioni dei passeggeri nel treno Olbia-Cagliari hanno creato tantissime polemiche. Giuseppe Meloni e gruppo PD ha presentato un’interrogazione in Consiglio regionale per chiedere risposte per garantire ai sardi la mobilità con mezzi pubblici e un servizio di trasporto

ferroviario adeguato.

L’interrogazione porta le firme di Meloni, Ganau, Comandini, Corrias, Deriu, Moriconi, Pinna e Piscedda. I consiglieri regionali si appellano all’articolo 16 della Costituzione, denunciando che “ i cittadini sardi soffrono da tempo le difficoltà agli spostamenti da e per l’Isola e che a questi si evidenzia la persistenza delle difficoltà del trasporto locale interno sia per quanto attiene alla rete di trasporto pubblico locale che il disagio causato dai lavori in essere sulle maggiori assi viarie interne che rendono anche lo spostamento con mezzi propri gravoso in diversi territori”.

I consiglieri del Partito Democratico dichiarano che i trasporti pubblici rappresentano uno strumento di spostamento indispensabile per i cittadini e che sono essenziali per garantire l’accesso e la continuità dei servizi di base. “Il diritto alla mobilità dovrebbe essere rispettato in modo sostenibile e accessibile a tutti. La pubblica amministrazione ha l’onere di garantire un sistema di trasporti sostenibile e accessibile, facilitando in particolare l’uso del trasporto pubblico delle persone con disabilità”.

I consiglieri hanno chiesto al presidente della Giunta Regionale Christian Solinas e l’assessore regionale ai Trasporti Antonio Moro per chiedere quali iniziative siano orientati ad intraprendere per arginare il problema. Chiedono inoltre se non ritengano opportuno fornire un resoconto dettagliato sulle azioni

intraprese per affrontare questa problematica e sugli eventuali miglioramenti apportati.

Il Pd ha chiesto anche se non ritengano necessario e opportuno insistere su FS perché sia

aumentata la capacità dei treni, in particolare per le tratte con un alto afflusso di passeggeri e quali misure intendano adottare per monitorare costantemente la qualità dei servizi di trasporto pubblico e rafforzare le norme per garantire standard elevati. Un’altra richiesta è se non ritengano urgente la risoluzione delle problematiche della mobilità interna sia fondamentale per garantire un servizio di trasporto pubblico adeguato e rispettoso dei diritti costituzionali dei cittadini.

Cosa è successo il 10 dicembre sulla tratta.

I viaggiatori hanno denunciato via social il 10 dicembre ciò che avveniva nella tratta ferroviaria Olbia-Cagliari, coinvolgendo gli studenti pendolari di che rientravano nel capoluogo sardo, mettendo in evidenza l’insufficienza delle carrozze predisposte per il rientro in occasione del ponte legato alla festività dell’Immacolata.

In particolare ci sono solo due carrozze per oltre mille passeggeri. Molti di loro sono rimasti in piedi, perché già dalla stazione di partenza i posti a sedere erano già completamente occupati. Dentro le due carrozze si è così creata una situazione di sovraffollamento e disagi significativi anche alle persone con

fragilità. Nelle immagini si vedono inoltre passeggeri seduti per terra, utilizzando zaini e borsoni

come cuscini.

Soltanto giunti in prossimità della stazione di San Gavino, a meno di mezz’ora dall’arrivo alla stazione del capoluogo regionale, è stata data comunicazione della possibilità di trasferimento a un nuovo treno ma che tale invito non ha trovato la disponibilità dei passeggeri.



