Tromba marina a Vignola, ecco le spettacolari immagini

La tromba marina a Vignola.

Una tromba marina si è formata questa mattina intorno alle 9 a Vignola. Il vortice si è sviluppato rapidamente, creando una suggestiva colonna che si innalzava verso il cielo. Nonostante l’intensità visiva del fenomeno, la tromba marina si è dissolta in breve tempo, senza provocare danni a persone, abitazioni o imbarcazioni presenti nelle vicinanze.

“Il vortice ripreso questa mattina intorno alle 9 lungo la costa settentrionale della Sardegna è un esempio di tromba marina non tornadica (waterspout). Si è sviluppato lungo una linea di cumuli medi e congesti, nubi convettive a sviluppo verticale non ancora evolute in cumulonembi maturi – ha affermato il meteorologo Rai Matteo Tidili -. A differenza dei tornado associati a supercelle, che richiedono un mesociclone e forte shear in quota, i waterspout di questo tipo si sviluppano in condizioni di atmosfera molto umida e instabile, lungo linee di convergenza locali. Qui piccoli vortici di bassa quota vengono intensificati e stirati verso l’alto dalle correnti ascensionali della nube, dando origine al caratteristico tubo che scende fino al mare. Si tratta di fenomeni generalmente effimeri e poco intensi, che raramente arrecano danni, ma capaci di offrire scenari spettacolari anche quando nascono sotto nubi apparentemente poco minacciose“.

