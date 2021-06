Arrestato un 25enne di Olbia.

Nel pomeriggio di ieri gli uomini della Squadra volanti del Commissariato Polizia di Olbia hanno tratto in arresto un 25enne olbiese colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato fermato dalla volante nelle vie della frazione di Murta Maria mentre camminava portando con sé in spalla uno zaino. Già noto agli agenti per i suoi trascorsi giudiziari, è risultato essere in possesso di una busta di nylon trasparente contenente oltre 50 grammi di marijuana, custodita all’interno della sacca.

Le ulteriori perquisizioni eseguite presso l’abitazione del predetto hanno permesso di rinvenire altri due etti di marijuana e diversi grammi di hashish, una parte del quale già confezionata in dosi e pronta per essere venduta. Gli agenti hanno anche recuperato tutto l’occorrente utile al confezionamento in dosi.

Il giovane è stato tratto in arresto e accompagnato in regime di arresti domiciliari presso la sua abitazione, in attesa del dibattimento previsto con rito direttissimo, cosi come disposto dall’autorità giudiziaria.

(Visited 322 times, 345 visits today)