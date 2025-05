Chi è l’uomo trovato morto ad Arzachena.

Oggi 2 maggio, intorno alle ore 17, un uomo di 66 anni, F.O., è stato trovato morto nella propria abitazione. I vicini, abituati a vederlo quotidianamente, hanno notato la sua insolita assenza dalla vigilia del primo maggio.

Non riuscendo ad avere sue notizie hanno allertato i carabinieri che sono prontamente intervenuti unitamente ai vigili del fuoco che hanno dovuto sfondare la porta dell’abitazione in quanto chiusa dall’interno. Sul posto anche il personale del 118 che purtroppo non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

L’uomo, disoccupato, viveva da solo in un appartamento popolare sito in via Pasquale Demuro. Da tempo era malato, non lavorava e viveva con una piccola pensione e con l’aiuto del Comune. Attualmente sono in corso le indagini per accertare l’esatta causa del decesso.

