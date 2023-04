La truffa che gira anche a San Teodoro.

Si avvicina l’estate e si cominciano a programmare le proprie vacanze. Anche quest’anno in Gallura sono previsti tanti turisti e si prospetta una stagione da record. Nei gruppi sui social dedicati agli affitti delle case-vacanza, purtroppo, sono in aumento anche i raggiri.

È accaduto nel gruppo ”Casa Vacanze San Teodoro”, dove alcuni utenti hanno denunciato una truffa su una casa nella località gallurese che poi si è rivelata non esistere. Il profilo, falso, dopo aver incassato i soldi della caparra e poi è sparito. Così alcuni utenti che sono stati fregati hanno messo in guardia della presenza della truffa che propone case in affitto a San Teodoro e sono saltate fuori presunte vittime: “Ha truffato pure a me”. La stessa persona era stata già denunciata da un’utente che era stata raggirata in un altro gruppo. “Mi ha proposto una casa-vacanza a Riccione, ovviamente non esisteva. Ho denunciato tutto alla polizia postale”, racconta la malcapitata.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui