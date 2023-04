Iniziano i lavori per la realizzazione di un parco a Poltu Cuadu

I lavori per il parco e l’ordinanza.

Presto il quartiere di Poltu Cuadu cambierà volto e avrà un parco. I lavori di realizzazione delle aree verdi in via Perugia cominceranno il 17 aprile. Il progetto prevede un parco che si estende attorno alla sede del Community Hub, che fa parte dell’Iti.

Il progetto.

Attorno al palazzo del Community hub e la chiesa di San Ponziano ci sarà un ampio parco urbano, che cambierà il volto del quartiere dotandolo di un’area verde. Questo progetto permetterà di dare a un rione, che ne è sempre stato sprovvisto, un parco attrezzato.

Negli ultimi anni il volto di Poltu Cuadu è cambiato tantissimo, grazie al progetto Iti che ha visto, prima la riqualificazione della chiesa di San Ponziano, poi la realizzazione del Community hub, che ha dato al quartiere importanti servizi. Ora è il turno della riqualificazione, che permetterà non solo di avere un parco, ma anche strutture sportive. Questo permetterà a rendere Poltu Cuadu uno dei quartieri più belli di Olbia.

L’ordinanza.

Per poter procedere con il progetto, è stata emanata dalla Polizia locale un’ordinanza che prevede, nel tratto compreso tra il civico 4 e il civico 5 di via Perugia, dalle ore 00:00 alle ore 24, tutti i giorni, fino al 20 ottobre, la completa sospensione della circolazione stradale veicolare. L’organizzazione interna degli uffici dei servizi sociali garantisce per tutta la durata del cantiere, l’accesso all’edificio alle persone con difficoltà motorie gravi o altri tipi di problematiche significative.

