Il finto concorso di Pasqua che prosciuga il conto corrente

Una nuova truffa online per le festività di Pasqua.

Con l’avvicinarsi della festività pasquale, è importante prestare attenzione alle truffe online che circolano sul web. Una delle truffe più diffuse in questi giorni anche in Sardegna è quella del cesto di cioccolato della Ferrero, che ha ripreso a circolare sui social network e sui canali di messaggistica come WhatsApp.

Come funziona la truffa.

La truffa funziona in modo semplice ma efficace: il truffatore invia un messaggio contenente un link che conduce a un sito web apparentemente ufficiale della Ferrero, dove viene proposta una promozione per ricevere un cesto di cioccolato gratis. Il sito web è realizzato con grande precisione per sembrare autentico, e prevede la compilazione di un sondaggio che richiede anche i dati bancari del partecipante.

Il truffatore spiega che per ricevere il cesto di cioccolato gratis è necessario pagare una piccola cifra per coprire le spese di spedizione, ma in realtà la somma viene utilizzata dal truffatore per accedere al conto corrente della vittima.

Ferrero mette in guardia i clienti.

Anche l’azienda Ferrero ha messo in guardia i propri clienti. “Ci è stato segnalato che, in rete, anche attraverso strumenti di messaggistica istantanea, sta circolando un messaggio con il quale si promuove un finto concorso in occasione della Pasqua, con possibilità di ricevere campioni gratuiti di nostri prodotti per coloro che risponderanno al questionario fornendo alcuni dati personali – scrive l’azienda – . Desideriamo informarvi che tale pagina web non è gestita da Ferrero e che siamo totalmente estranei a questa iniziativa potenzialmente lesiva, non solo della nostra reputazione, ma anche dei dati personali di coloro che vi accederanno“.

Attenzione alle truffe online.

Per evitare di cadere in queste trappole, è importante prestare attenzione ai messaggi che si ricevono online e non fornire mai i propri dati bancari a siti web sconosciuti o non autenticati. Inoltre, è sempre consigliabile verificare l’autenticità dei siti web prima di fornire qualsiasi informazione personale. In caso di sospetto di truffa, è importante segnalare immediatamente il messaggio alle autorità competenti e bloccare il mittente per evitare ulteriori contatti.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui