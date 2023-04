Supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta: quali sono?

Per Pasqua molto difficile trovare dei supermercati aperti, andrà meglio a Pasquetta.

Saranno davvero pochi i supermercati che resteranno aperti a Pasqua. La stragrande maggioranza dei negozi infatti resterà chiusa mentre in generale, andrà meglio a Pasquetta dove molti apriranno anche se in alcuni casi con orario ridotto

Per Pasqua serrande restano abbassate in generale per tutti i punti vendita MD. I supermercati e gli ipermercati Pam Panorama saranno chiusi a Pasqua. I negozi Conad, in tutta Italia apriranno o chiuderanno in autonomia a seconda dei soci titolari dei punti vendita quindi meglio consultare la pagina dedicata sul loro sito web.

Anche i dipendenti di Lidl, Carrefour e Despar rimarranno chiusi. Anche i dipendenti di Lidl potranno godersi una giornata di riposo. Serrande abbassate anche Auchan.

A Pasquetta.

Durante il giorno di Pasquetta, il 10 aprile, la maggior parte dei supermercati riaprirà su gran parte del territorio. La Pam aprirà dal mattino in tutto il territorio. In linea generale riapriranno in molti, ma in alcuni casi seguiranno l’orario festivo.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui