Truffe agli anziani, allarme a Buddusò: “Anziana raggirata da finti carabinieri”

Il Comune di Buddusò avvisa i cittadini delle truffe in atto con finti carabinieri

Allarme per alcuni tentativi di truffe ai danni di persone anziane da parte di finti carabinieri a Buddusò e nel circondario tra Gallura e Logudoro. A segnalare il fenomeno è il Comune di Buddusò, che ha pubblicato un avviso sulla propria pagina Facebook invitando i cittadini a prestare particolare attenzione alle telefonate sospette.

“Anziana raggirata: spariti soldi e gioielli”

“Avvisate parenti ed amici, soprattutto le persone anziane e che vivono da sole”, è l’appello lanciato dal Comune. Secondo quanto riferito nell’avviso, sarebbero infatti in corso “alcuni tentativi di truffa da parte di persone che telefonano ad ignari cittadini qualificandosi come carabinieri richiedendo somme di denaro o dati sensibili”. Tra le informazioni che i truffatori potrebbero cercare di ottenere ci sono “numeri carte di credito, dati personali ecc.”. L’amministrazione comunale segnala inoltre un caso avvenuto nella mattinata in uno dei paesi del circondario: “È stata raggirata un’anziana, alla quale hanno sottratto gioielli e denaro”.

L’invito è quindi a non fidarsi di richieste telefoniche di questo tipo. “Avvisate che si tratta di raggiri e di non aderire a qualsiasi richiesta telefonica!”, si legge nell’avviso diffuso dal Comune. In caso di telefonate sospette, l’indicazione è di contattare immediatamente le forze dell’ordine. “Avvisare subito il 112 o i Carabinieri di Ozieri al 079/7810100”, conclude il Comune, chiedendo inoltre ai cittadini di condividere l’avviso “su tutte le bacheche o gli stati social”.

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