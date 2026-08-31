Meteo Olbia 1 settembre, ancora caldo in Gallura

Le previsioni meteo per martedì 1 settembre a Olbia

Il meteo a Olbia per martedì 1 settembre mantiene un volto decisamente estivo. Anche con l’arrivo del nuovo mese, sulla Gallura prevarranno il sole e le temperature elevate. Il bollettino ARPAS indica per Olbia una minima di 23 gradi e una massima di 35 gradi, mentre a Tempio Pausania le temperature saranno più contenute, con una massima di 32 gradi.

Il cielo sarà poco nuvoloso durante l’intera giornata, senza precipitazioni. I venti soffieranno deboli da ovest e contribuiranno a rendere il clima lungo la costa leggermente più gradevole rispetto alle aree interne. Per il mare il quadro sarà generalmente buono sulla costa orientale, mentre alcuni settori settentrionali potranno presentare condizioni più mosse.

La giornata non sarà quindi caratterizzata da un nuovo picco eccezionale come quelli registrati durante l’ultima fase di caldo. Il termometro resterà però ben sopra i valori tipici per l’inizio di settembre.

L’estate continua sulle coste della Gallura

Il primo settembre non segnerà dunque la fine della stagione balneare. Con 35 gradi previsti a Olbia e cielo stabile, le condizioni resteranno favorevoli per chi vuole trascorrere una giornata al mare o approfittare delle ultime settimane dell’alta stagione.

La costa gallurese continuerà a essere frequentata dai turisti ancora presenti nell’Isola. Da San Teodoro a Budoni, passando per Porto Cervo, Palau e Santa Teresa, fino all’arcipelago di La Maddalena, il tempo stabile permetterà di organizzare escursioni, uscite in barca e giornate in spiaggia.

Anche la sera resterà gradevole, dopo una giornata con temperature elevate. Il caldo non avrà comunque l’intensità raggiunta durante la fase più estrema dell’ondata di fine agosto. La situazione generale indica infatti una attenuazione del caldo record, ma non un vero cambio di stagione.

Per chi si trova ancora in vacanza, il primo giorno di settembre sarà quindi più simile a una giornata di piena estate che all’inizio dell’autunno meteorologico. Il meteo a Olbia conferma sole, 35 gradi e nessuna pioggia, con una Gallura ancora nel pieno della stagione turistica.

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