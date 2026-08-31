Olbia, la passione per il mare e la vela, Angelo Dettori se ne va a 66 anni

Addio ad Angelo Dettori.

Oggi la città di Olbia ha dato l’ultimo saluto ad Angelo Dettori. Si sono svolti i funerali del 66enne, storico presidente dell’Associazione della Vela latina. Direttore amministrativo della compagnia portuale Corridoni e figura nota a Olbia, Dettori ha lasciato il segno grazie alla sua passione travolgente. Dalle regate come il Trofeo Re di Tavolara ai convegni storici su “Dalla vela quadra alla vela latina”, fino alle gare tra i tradizionali chiattini negli spazi della Marina di Tilibbas, lungo via Dei Lidi.

Tra le sue intuizioni più suggestive si ricorda la spedizione guidata nove anni fa insieme all’archeologo Agostino Amucano alla scoperta dell’isola Gabbia, piccolo gioiello nascosto nel golfo con le sue antiche cave di granito romane, e l’ideazione di “A mossu in bula”, la sfida gastronomica dedicata ai sapori autentici olbiesi. Un’eredità ricca di amore per la propria terra che resta nel cuore della comunità e dei suoi cari, la moglie e i due figli, che gli hanno stretto l’ultimo abbraccio nella basilica di San Simplicio.

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