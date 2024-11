Truffe e riciclaggio, sequestrato appartamento in Costa Smeralda

Il sequestro di un appartamento in Costa Smeralda.

C’è anche un appartamento in Costa Smeralda tra i beni sequestrati al 37enne pluripregiudicato coinvolto in attività criminali e truffe. Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Venezia, su richiesta della Procura lagunare, ha eseguito un decreto di sequestro patrimoniale per oltre 1,2 milioni di euro, emesso dal Tribunale di Venezia. La misura rientra nel quadro delle misure preventive previste dal “Codice Antimafia”.

L’uomo, noto per numerose truffe insieme a membri della sua famiglia, operava nel commercio di autoveicoli tramite concessionarie intestate a prestanome. Attraverso inganni e raggiri sofisticati, convinceva ignari clienti a versare somme ingenti come caparre per auto di lusso importate dall’estero, che non venivano mai consegnate o risultavano contraffatte.

Le indagini patrimoniali della Guardia di Finanza, coordinate dalla Procura, hanno portato alla scoperta di sette immobili tra Venezia, Pordenone e Sassari e cospicue somme di denaro depositate su conti correnti, rivelando un patrimonio occulto illecitamente accumulato e mai dichiarato.

