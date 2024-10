Furti estivi ai turisti in Costa Smeralda, maxi sequestro a Sassari

L’uomo aveva compiuto furti di oggetti di valore in Costa Smeralda.

Aveva rubato diversi oggetti ai turisti in vacanza in Costa Smeralda e ha tentato di venderli. Così un uomo è stato denunciato a Sassari dagli agenti della Polizia Stradale impegnati in attività di pattugliamento, durante un posto di controllo.

I poliziotti, nell’ambito dell’attività di prevenzione generale volta all’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, nel trascorso fine settimana, hanno fermato l’uomo nel centro storico della città e qui sono stati rinvenuti numerosi oggetti provenienti da svariati furti. Fra le cose rinvenute nel veicolo, sono state recuperate tre biciclette, diverse macchine fotografiche, svariati zoom fotografici, numerosi personal computers, droni e diversa strumentazione informatica.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e l’uomo denunciato all’autorità giudiziaria competente in stato di libertà per il delitto di ricettazione.

