La schiacciante vittoria del San Teodoro-Porto Rotondo a Ghilarza.

Lo scorso turno del campionato di Eccellenza, il San Teodoro-Porto Rotondo, reduce da una sconfitta con il Tempio, ha riscattato la delusione con una roboante vittoria per 6 a 2 a Ghilarza, campo generalmente molto difficile anche per le squadre di alta classifica.

Dopo l’illusorio vantaggio dei padroni di casa con Chappino, sono arrivati 2 gol di Sanchez, i gol di Pandiani, Mannoni e la tripletta personale di Sanchez, per il momentaneo 5 a 1, prima del secondo gol dei padroni di casa con Melis e del sigillo finale alla goleada da parte di Mauro.

La dedica speciale di mister Malu.

“Bella partita – commenta il mister dei viola Pasquale Malu -. Dopo il loro vantaggio abbiamo sofferto un po’, ma ci eravamo preparati bene in settimana, per essere aggressivi e non abbiamo mollato e abbiamo ripreso il giusto binario. Come se avessimo fatto 6 volte 1 a 0. Alla fine, potevamo dilagare, ma non dobbiamo cullarci sugli allori, stiamo preparando la partita con la Nuorese con la stessa concentrazione. Dedico a questa vittoria a mia moglie che mi sopporta, e sopporta le mie lune, quando vinciamo e soprattutto quando perdiamo”.

