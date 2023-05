Condannato un turista che aggredì un volontario a Porto Cervo.

Un turista romano di 30 anni è stato condannato a 10 mesi di carcere e a risarcire quasi 20mila euro per lesioni e interruzione di pubblico servizio. L’uomo ha sferrato un pugno a un volontario che gli aveva impedito di passare in una strada chiusa per un intervento di soccorso del 118 a Porto Cervo, la notte del 15 agosto 2020.

Il volontario ha subito diversi interventi chirurgici al naso. Nel processo celebrato con il rito abbreviato, le parti civili erano l’operatore del 118 e l’associazione Agosto 89 per cui lavorava. Durante l’aggressione, una giovane avrebbe anche rimproverato il volontario dicendo che aveva danneggiato un Rolex da 40mila euro.

