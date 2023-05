Grande attesa per il concerto di Malika Ayane a L’Agnata

Il concerto di Malika Ayane.

Al via mercoledì 10 maggio (alle ore 10) su Vivaticket la prevendita dei biglietti per uno degli eventi immancabili e più attesi di ogni edizione del festival Time in Jazz, in programma dall’8 al 16 agosto a Berchidda e negli altri 15 centri del nord Sardegna coinvolti quest’anno: il concerto a L’Agnata, la tenuta nei pressi di Tempio Pausania che fu la dimora in Sardegna di Fabrizio De André, oggi rinomato boutique hotel immerso nella natura; protagonista, anche stavolta, una voce femminile, Malika Ayane, che il 9 agosto aggiungerà la sua firma a quella degli artisti che l’hanno preceduta negli anni passati in questo omaggio, sempre speciale e affollatissimo di pubblico, all’indimenticabile cantautore genovese: Danilo Rea, Maria Pia De Vito, Rita Marcotulli, Gian Maria Testa, Ornella Vanoni, Morgan, Teresa De Sio, Cristiano De André e Tosca, tra gli altri.

Il concerto di Malika Ayane, con inizio alle 18, è presentato da Time in Jazz con il sostegno di Bibanca. Biglietti a 25 euro in prevendita su Vivaticket, dove è possibile acquistare anche gli abbonamenti per l’ingresso alle cinque serate del festival in programma a Berchidda dall’11 al 15 agosto: 110 euro il prezzo intero, ridotto a 100 (le riduzioni sono valide per gli spettatori sopra i 65 anni e per quelli sotto i 26). I biglietti per le singole serate verranno posti in prevendita prossimamente, mentre l’ingresso sarà gratuito, come sempre, per tutti i concerti “in decentramento”, a eccezione, appunto, di quello di Malika Ayane a L’Agnata.

Dopo aver studiato violoncello al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, la città dove è nata nel 1984, e aver fatto parte dell’ensemble del Coro di Voci Bianche del Teatro Alla Scala, Malika Ayane si è dedicata allo studio di jazz, blues e gospel e alla produzione e selezione musicale per la realizzazione di colonne sonore in occasione di eventi e sfilate di moda. Ha iniziato poi anche a cantare jingle pubblicitari, ed è uno di questi a catturare l’attenzione di Caterina Caselli che, nel 2007, l’ha messa sotto contratto con la sua Sugar, che pubblicherà tutti e sei gli album a suo nome (il più recente è “Malifesto”, uscito a marzo 2021).

Malika Ayane ha partecipato cinque volte al Festival di Sanremo, vincendo il Premio della Critica intitolato a Mia Martini nel 2010 e nel 2015. Ha collaborato con molti artisti italiani e internazionali (Giuliano Sangiorgi, Cesare Cremonini, Alva Noto, Vince Mendoza, Alexander Balanescu, The Niro, Biréli Lagrene, Tricarico, Paolo Buonvino, Gino Paoli, Bungaro, Pacifico, tra gli altri) e ricevuto premi e riconoscimenti per il suo lavoro. Presente in alcune colonne sonore di film (tra cui “Generazione Mille Euro”, “La Prima Cosa Bella“, “Il Giorno In Più”, “Letters to Juliet” e “One Tree Hill”), nel 2016 ha vestito i panni di Evita Peron nel musical di Andrew Lloyd Webber, mentre tra la fine dell’anno scorso e l’inizio di questo è Grizabella nel musical “Cats” al Teatro Sistina di Roma. Malika ha anche una rubrica settimanale su Maremosso, il magazine digitale di Feltrinelli, in cui consiglia libri e dischi e condivide il suo sguardo su ciò che abbiamo intorno. E a proposito di libri, si intitola “Ansia da felicità” il suo esordio letterario, “una raccolta di sbirciate a scene di vite possibili”, in uscita nei prossimi giorni (il 9 maggio) per Rizzoli.

Per informazioni, la segreteria di Time in Jazz risponde al numero 320/3874963 e all’indirizzo di posta elettronica info@timeinjazz.it. Aggiornamenti e altre notizie sul festival sono disponibili sui canali social Facebook, Instagram, Twitter e Telegram e sul sito www.timeinjazz.it.

