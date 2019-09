La sabbia di Budelli restituita.

Un grande gesto di umanità e di pentimento. Di quelli che smuovono le coscienze, per un turista che, dopo oltre trent’anni, decide di fare “mea culpa” e restituire, dunque, una manciata di granelli di sabbia prelevati dalla famosa e protetta spiaggia rosa, situata nella Cala di Roto, a sud-est dell’isola di Budelli ed, inoltre, rientrante nella zona A, cioè a tutela integrale dell’arcipelago.

Insieme ad una lettera, il reo pentito turista si è recato, nei giorni scorsi, al Museo Naturalistico di Caprera, nel tentativo di porre rimedio al suo gesto. “L’anno scorso ho visitato il vostro museo e devo dire che sono stato veramente colpito sia dalla quantità di materiale che dalla vostra cortesia, ma in particolare da una lettera scritta da una turista… Ecco arrivo al punto, anche io nel lontano 1989 ho visitato l’arcipelago della Maddalena e come tanti sono stato alla spiaggia rosa e inconsapevole del gesto ho raccolto una manciata di preziosi granelli, ora dopo tanti anni colgo l’occasione per restituirli al Parco scusandomi per il gesto”, ha scritto il turista.

A rendere noto l’accaduto è stato Tommaso Gamboni dell’associazione naturalistica Cesaraccio di La Maddalena, che ha commentato il fatto affermando che “il pentimento fa parte di quelle persone che hanno, nel tempo, maturato la consapevolezza di aver sbagliato“. Il prezioso gioiello sarà riposto a Cala di Roto dalla stessa associazione.

(Visited 77 times, 79 visits today)