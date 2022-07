Salvato da due bagnini un turista ad Aglientu.

Sono stati attimi di paura per il turista, che ieri pomeriggio, intorno alle 17, nella spiaggia di Vignola mare, ad Aglientu, ha rischiato di annegare. Il 35enne, di origine straniera, si trovava a largo con una sua amica, quando, ad un certo punto, non riusciva più a tornare in riva.

L’amica, resasi conto della situazione, ha gridato aiuto e un un giovanissimo bagnino di 17 anni si è tuffato a recuperare l’uomo in difficoltà. Grande lo spavento dei bagnanti presenti e tempestivo il soccorso da parte del giovane, che lavora da poco come bagnino per uno stabilimento balneare nella spiaggia.

“Quando ho sentito la compagna urlare, mi sono gettato in acqua con pinne e baywatch – racconta Lorenzo -. Il turista respirava ancora, ma era scosso e in panico. Aveva bevuto tanto, poiché ha avuto un attacco di panico in mare e non riusciva più a stare a galla. Per fortuna è andato tutto bene, per me è questo è stato il primo salvataggio della carriera ed è veramente una grande soddisfazione”.

A coordinare il salvataggio il collega baywatch del Comune di Aglientu, che ha chiamato i soccorsi del 118. “Il turista aveva un principio di annegamento – racconta il bagnino Antonio Gala -, così abbiamo chiamato i soccorsi, loro hanno chiamato un elicottero ed è stato portato immediatamente a Sassari, perché ha ingerito molta acqua di mare”.