Sceglie il patteggiamento l’accusato omicidio stradale a Olbia.

Si è conclusa con il patteggiamento a 5 mesi e 10 giorni di reclusione la triste vicenda nella quale è imputato M. M., 55enne di Olbia. L’uomo si trovava alla guida della moto quando, in fase di sorpasso, aveva urtato lateralmente un’auto che svoltava a sinistra in via Aldo Moro. Con lui viaggiava anche Andrea Bellu, che venne sbalzato dalla sella finendo contro un muro di recinzione. L’impatto fu fatale e morì poche ore dopo.

Per l’imputato l’accusa è quella di omicidio stradale. Cadono invece gli altri capi di imputazione. Il 55enne, infatti, non guidava sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, come gli era stato inizialmente contestato. Il pubblico ministero, infine, ha preso atto di una serie di concause, tra le quali il fatto che la vittima ha perso il casco che non era correttamente allacciato.