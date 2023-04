Lo sbarco di turisti a Olbia.

Nella mattina di oggi la nave Aidablu ha fatto scendere molti visitatori al porto Isola Bianca a Olbia. A bordo vi erano molti passeggeri, provenienti perlopiù dalla Germania, che hanno scelto di partecipare a programmi di escursioni come visitare La Maddalena, Tempio Pausania, la Costa Smeralda e le tenute vitivinicole galluresi.

Oltre 2.500 i turisti che hanno apprezzato le opportunità di shopping nel centro storico di Olbia, con il corso Umberto, che è stato letteralmente preso d’assalto. Molti di loro hanno potuto gustare le prelibatezze culinarie del posto e sembra che abbiano apprezzato moltissimo il soggiorno nella città gallurese.

Quello odierno è l’ultimo sbarco dell’Aidablu, che fa scalo a Olbia dalle 10 alle 19. Per il prossimo 30 aprile, invece, è previsto lo scalo della Spirit of Adventure, dalle 8 del mattino alle 17. Il prossimo mese ulteriori scali sono previsti per l’11, 20, 22 e 30 maggio. Il 20 saranno ben due le navi da crociera che attraccheranno in città: la Aida Stella e la Ocean Odissey, mentre il 30 maggio la Evrima e Marella Voyager.

