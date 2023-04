Gallura presa d’assalto per Pasqua: è il fischio d’inizio della nuova stagione

Tanti eventi e visitatori in Gallura per Pasqua, via alla stagione

Il weekend di Pasqua è il fischio d’inizio per la nuova stagione in Gallura, partita già con decine di migliaia di visitatori. le previsioni sono state rispettate e il Nordest della Sardegna è stato preso d’assalto dai turisti. Tanti arrivi dal resto dell’Isola, ma anche dall’Italia e dall’estero. Se il clima non ha portato all’affollamento delle spiagge, ci hanno pensato i concerti e gli appuntamenti ad attirare le folle.

Oltre 10mila ad Arzachena

L’evento che ha richiamato più pubblico è stato il concerto di Mr Rain ad Arzachena. A scaldare gli animi anche i giovani rapper cagliaritano-sassaresi del collettivo Nuova Sardegna.

Folla per il rap a Santa Teresa

Grande partecipazione a Santa Teresa per la tre giorni dedicata al rap, alla trap e ai balli scatenati. Tony Effe, Bresh e Provenzano i nomi più forti che hanno scaldato il weekend di Pasqua.

Aggius invasa per i Tazenda

L’Iniziativa “Pasquetta bel borgo” ha richiamato centinaia di persone ad Aggius. Tra il granito dello stupendo paese gallurese il pubblico ha potuto ammirare la data zero del tour dei Tazenda. Anche per loro la giornata di lunedì è stata il lancio della stagione estiva.

Tutto esaurito a La Maddalena

A La Maddalena non c’erano concerti, però c’era Amadeus. Il conduttore di Sanremo era uno dei tanti genitori che hanno accompagnato i figli al Talent Trophy, torneo di calcio under 14. Con partite nei due campi maddalenini e in quello di Palau, oltre duemila persone hanno preso d’assalto l’arcipelago. Quello di Pasqua era il primo weekend, l’antipasto di una lunga stagione estiva.

