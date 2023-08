Salvataggio per una famiglia di turisti tra Monti Tundu e Punta Maltinu.

Giornata da dimenticare per una famiglia francese in escursione tra Monti Tundu e Punta Maltinu. Quattro turisti, con bimbi, questo pomeriggio, hanno avuto difficoltà a tornare indietro tra i sentieri nelle campagne di Arzachena.

Immediato l’arrivo di un elicottero dei vigili del fuoco del Reparto Volo di Alghero – Fertilia, che è riuscito a identificare le persone e recuperale. I malcapitati turisti sono stati portati su uno spiazzo nelle vicinanze e riaccompagnati in paese dalla squadra, tutti, per fortuna, in perfette condizioni di salute.

