Incidente al lido del Sole a Olbia.

Nel sangue gli sono state trovate tracce di alcol superiori alla norma. Ma quello che ha sorpreso, dell’esito delle analisi, è stata anche la positività al test per i cannabinoidi e la cocaina.

Detta così, si capisce che l’incidente avvenuto la scorsa mattina lungo la statale, appena fuori Olbia, in località Lido del Sole, tra un furgone ed un’utilitaria, poteva finire molto peggio. La ragazza di 28 anni, che vive in zona, è ancora ricoverata in gravi in ospedale. L’altra mattina si è vista venire addosso un furgone di una nota azienda locale senza poter far niente per evitarlo.

Subito soccorsa, è stata trasportata in elicottero al nosocomio di Sassari. I carabinieri hanno ricostruito la dinamica dell’incidente. Ma la sorpresa è arrivata dalle analisi del sangue del conducente del furgone, un giovane di 35 anni, originario del Piemonte, ma che vive a Olbia da diversi anni. È stato trovato positivo sia all’alcol test sia a quello sulla droga. Al momento è stato denunciato a piede libero dai carabinieri e il furgone è stato messo sottosequestro.

