A rischio le cozze dal golfo di Olbia.

Dalla mappa di Olbia spariranno spiagge e attività economiche insediate nel golfo da tempo. Questo è il futuro dello stabilimento delle cozze che dovrà cedere il passo al progetto legato all’espansione della Marina di Olbia, che si ingrandirà di 3 ettari per ospitare yacht e imbarcazioni di lusso.

Si tratta, però, di un settore economico molto radicato nella città, come dichiara l’ex assessore Uccio Iodice. “Tantissime famiglie verranno mandate a casa? E dato che non è stata data una sede allo stabilimento sarà così – ha detto Iodice -. Questo perché? Per gli interessi di qualche feudatario. Abbiamo il molo Brin, il molto Bosazza e il waterfront del centro storico già banchinato, perché non realizzare là un porto turistico pubblico? Potrebbe portare anche guadagni alle attività del centro”. E sullo stabilimento delle cozze di Olbia si aspettano le verifiche della Capitaneria di Olbia, per quanto riguarda la fattibilità del progetto. “Lo stabilimento ha ottenuto le concessioni – dichiara l’agronomo ed ex presidente Molluschicoltori (CMO) Mauro Monaco -. E’ assurdo fare un passo indietro”.

L’ex assessore precisa che non è un attacco politico. “Qui si tratta dello sconvolgimento naturalistico e dell’attacco all’economia della città. Non possiamo permetterlo”, dichiara Iodice.

