Guida il camion completamente ubriaco, nei guai a Budoni

Era completamente ubriaco alla guida del suo camion sulla strada 131 Dcn per Budoni. Così un autista è stato fermato dalla polizia stradale per un controllo e hanno scoperto che aveva un tasso alcolemico del doppio rispetto al limite consentito.

È accaduto la sera del 2 ottobre al km 118 nel territorio del comune di Budoni. Gli agenti lo avevano sottoposto a controllo etilometrico scoprendo che l’autista guidava l’autoarticolato completamente sbronzo. Ora, oltre alla denuncia alla locale Procura della Repubblica, all’uomo è stata ritirata la patente di guida. Qualche giorno prima lo stesso provvedimento era scattato per un altro automobilista sulla 4 corsie, nel territorio di Siniscola. Il procedimento penale nei confronti degli indagati pende ancora nella fase delle indagini preliminari e la loro responsabilità effettiva sarà vagliata nel corso del successivo processo.

